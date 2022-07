Punti di contatto tra Mariastella Gelmini, esule di Forza Italia dopo che gli azzurri hanno sfiduciato il governo Draghi, e Azione, il partito di Carlo Calenda. “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci”, ha scritto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie. Messaggio al quale l’ex candidato sindaco di Roma ha prontamente risposto: “Con grande piacere”.

Gelmini chiama Calenda e Calenda risponde: da Forza Italia ad Azione è un attimo (e gli Azzurri non la prendono bene)

La mossa non è stata accolta bene dai vertici del partito. Antonio Tajani, coordinatore nazionale, ad Agorà estate su Rai Tre ha commentato: “Se non si è d’accordo con le scelte del proprio partito, non si passa nel campo avverso, non riesco a concepirlo, mi pare ben poco coerente. Io se non fossi d’accordo con il mio partito me ne andrei, tornerei a casa…ma non passerei mai nel campo contro il quale ho fatto campagne elettorali. Passare da fare il ministro di Fi a fare il piccolo comprimario della sinistra”. La senatrice Licia Ronzulli ha accusato Gelmini in un’intervista a Repubblica di star “lavorando già da 3 mesi ad un progetto alternativo al nostro con Calenda e Bonino”. “I toni e la velocità della sua uscita lo confermano”, ha aggiunto. Parole bollate da Calenda come una “beata idiozia”. Con la ministra la deputata forzista Annalisa Baroni: “Ha ragione quando dice che in Forza Italia non c’è più spazio per i moderati. Da oggi non faccio più parte di Forza Italia e lascio ogni carica all’interno del partito”.

