Crozza imita Mattarella e svela il suo “piano segreto” per farsi rieleggere al Quirinale | VIDEO

L’ultima imitazione di Mattarella messa in scena da Crozza vede il comico “svelare” il “piano segreto” del Capo dello Stato per farsi rieleggere al Quirinale

L’anticipazione della nuova puntata di “Fratelli di Crozza” pubblicata sui social del programma che andrà in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE, vede l’imitatore nei panni di Mattarella dopo la ri-elezione a Presidente della Repubblica: “Care italiane, cari italiani, per senso di responsabilità mi son sacrificato”, dice Crozza cercando di trattenere le risate. “Avevo ambizioni personali differenti, avevo espresso il desiderio di andare in un monolocale da solo a trascinarmi avanti e indietro in ciabatte, senza parlare con nessuno. Purtroppo sono costretto a restare in questi 110mila metri quadrati calpestabili del Quirinale, servito e riverito”.

Crozza imita Mattarella e svela il suo “piano segreto” per farsi rieleggere al Quirinale

#CrozzaMattarella è pronto a sacrificarsi…e voi siete pronti alle nuove puntate di #FratelliDiCrozza? 😍 Vi aspettiamo prossimamente sul @nove e in live streaming su @discoveryplusIT pic.twitter.com/x5UIei0mOp — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) February 1, 2022



A quel punto il tono di voce cambia: “Care credulone, cari creduloni, secondo voi chi ha ordito questo diabolico piano? Sono mesi che ci lavoro, mesi!”. Nella gag di Crozza ci sarebbe stato quindi un “piano segreto” di Mattarella per farsi rieleggere al Quirinale generando il caos tra i partiti della maggioranza. Sopraggiunge sulla scena una donna vestita da corazziere. “Ah eccoti arrivata”, dice Crozza-Mattarella. “Lei è Sharin – aggiunge – la corazzierina ordinata da Berlusconi in caso fosse diventato Presidente della Repubblica. Invece non lo è diventato, ma visto che è qui che faccio? Mi sacrifico”.

Lo scorso 10 dicembre, in un’altra imitazione del Capo dello Stato, Crozza aveva allontanato le richieste di una rielezione proponendo come successore al Quirinale Draghi, Bersani, Gentiloni, Casini, Prodi o addirittura i Jalisse: “Qui un bis sono sette anni, hai presente sette anni di inaugurazioni alla scala con Burioni con quattro ore di Macbeth?”. “Basta con questo bis – la profezia non andata a buon fine – ci posso stare solo se mi togliere Renzi”.