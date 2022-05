Nonostante l’associazione femminista “Non Una di Meno” abbia raccolto oltre 150 segnalazioni di molestie fisiche o verbali, nonostante un video di Fanpage mostri con chiara evidenza quanto avvenuto, c’è ancora chi si schiera dalla parte degli Alpini per quanto accaduto durante il raduno di Rimini di inizio maggio. Il senatore della Lega Cristiano Zuliani ha riportato la sua testimonianza: “Ero presente e sabato sera ho assistito ad un episodio di una giovane donna che provocava attivamente le persone di sesso maschile presenti, la cosa mi è sembrata sospetta perché lei non sembrava in preda ai fumi dell’alcol. Io me ne sono andato ma non vorrei fosse stato un episodio provocatorio finalizzato a gettare fango su una manifestazione simbolo dell’importanza dei valori degli alpini nel nostro Paese”. Inutile puntualizzare che anche dando per vera la ricostruzione di Zuliani non giustificherebbe le molestie che si sono viste e per le quali sono scattate anche alcune denunce.

Il senatore della Lega che dice di aver visto una donna provocare gli Alpini durante il raduno di Rimini

Per Zuliani quindi è possibile si sia trattato di un tentativo di screditare il corpo delle penne nere: “Mi è venuto con senno di poi il sospetto. Secondo me non era una prostituta, era fra i 20 e i 30 anni. Non so chi potesse avere l’interesse di screditare gli alpini”. Il senatore leghista ne è così convinto che lunedì porterà nel consiglio del piccolo Comune del quale è sindaco, Concamarise (Verona), una mozione a sostegno degli Alpini. “Ho svolto il servizio civile con la Caritas — ha aggiunto Zuliani — ma ho sempre stimato il Corpo degli alpini per il loro impegno ecologico ambientale sociale e nell’ambito della Protezione civile. Ma sono anche estensore del disegno di legge s. 1318 (disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero nazionale anti violenza e stalking) poi approvato sotto forma di emendamento della Legge di bilancio, questo dimostra una spiccata sensibilità al tema della violenza sulle donne, quindi condanno gli eventuali episodi di violenza, qualora fossero capitati”.

