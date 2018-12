«Così i pensionati pagheranno il reddito di cittadinanza»

Saranno i tagli alle pensioni a pagare il reddito di cittadinanza. Ne sono convinti i sindacati, che sono sul piede di guerra perché nella nuova previdenza che si sta affacciando in manovra (il decreto che la perfeziona arriverà a gennaio), c’è infatti molto di più della famosa misura di bandiera in quota Lega (l’uscita anticipata rispetto alla legge Fornero). Ci sono misure pesanti che colpiscono chi già può contare su un assegno. Della protesta parla oggi Repubblica:

La protesta aumenta, e non solo da parte dei pensionati più ricchi (da 90 mila euro lordi in su) chiamati a versare un contributo in cinque aliquote (dal 10 al 40%). I tagli legati alla mancata indicizzazione cominceranno a rendersi evidenti già dagli assegni non superiori ai 2 mila euro netti. Un tetto al quale accedono i quadri del pubblico impiego, ma anche le fasce specializzate del lavoro dipendente con molti anni di contributi alle spalle, operai compresi. L’adeguamento totale all’inflazione è previsto solo per le pensioni fino a tre volte il minimo. Quindi fino agli assegni (al lordo) che non superano i 1.522 euro, poi – per i prossimi tre anni – è in programma un “raffreddamento” diviso in sei fasce. La decurtazione maggiore, fino al 60%, scatterà per assegni oltre i 4.566 euro lordi.