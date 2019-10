Così Facebook aiuta a trovare gli evasori fiscali

Giuliano Foschini oggi intervista su Repubblica il colonnello della Guardia di Finanza Luigi Vinciguerra, il quale spiega che la caccia gli evasori fiscali in Italia funziona anche attraverso i social network come Facebook:

Come individuate i contribuenti a rischio?

«Cerchiamo di capire chi ha un tenore di vita non compatibile con i propri redditi. Ci sono le investigazioni tradizionali ma abbiamo recentemente anche affinato altri tipi di metodi».

Per esempio?

«I social network rappresentano ormai una maniera di comunicare abituale per chiunque. Bene, se ci rendiamo conto – dagli abiti indossati, fotografie di viaggi – che c’è qualcosa che non torna, cerchiamo di approfondire e verificare se effettivamente tutto è in regola. Detto questo, abitualmente gli strumenti che utilizziamo sono altri: banche dati apparentemente separate, per esempio, ma che in realtà mettiamo in collegamento tra di loro. Ciascun comportamento ha poi in qualche maniera un ricasco fiscale. Per esempio: se becchiamo qualcuno a produrre capi contraffatti, cerchiamo la manodopera irregolare. E poi i soldi che non hanno dichiarato: sono sempre reinvestiti in attività legali».