Cosa succede se domani la FED taglia i tassi

Domani la Federal Reserve deciderà se abbassare i tassi d’interesse per la prima volta in quasi 10 anni: gli analisti prevedono infatti un abbassamento di 0.25 bp, anche se l’impatto potrebbe essere ancor più ampio fino a 0.50. Ma cosa succede in breve con un taglio del tasso di interesse?

Questa manovra viene solitamente usata per stimolare l’economia: il tasso di intesse può essere visto come “costo” della moneta ed abbassandolo si rende più facile l’accesso al credito. Questo vuol dire mutui meno cari per le famiglie ma anche finanziamenti più facili per le aziende, che hanno quindi più disponibilità economica per espandersi. L’annuncio potrebbe anche aumentare la fiducia degli investitori e far così alzare i mercati. Dal lato puramente monetario, questo comporta un aumento dell’inflazione attualmente all’1.6% ,sotto il livello target del 2%, che rendendo meno cari gli stipendi reali dovrebbe contribuire all’aumento dell’occupazione.

Il tasso di cambio è invece la variabile più difficile da prevedere, secondo la teoria economica un abbassamento dei tassi di interesse dovrebbe scoraggiare gli investimenti esteri e quindi deprezzare la moneta rilanciando le esportazioni, ma nonostante quel che viene detto, il tasso di cambio è una delle cose più imprevedibili del sistema. Il taglio dei tassi di interesse viene detta una manovra “espansiva” ma, come spesso accade in economia, vi sono tanti fattori esterni che ne influenzeranno il risultato finale: quel che è certo è che domani non sarà un giorno banale.

foto copertina via flickr

