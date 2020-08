Cosa sta facendo Di Maio con Virginia Saba nella foto al mare

Una foto pubblicata da Oggi che ritrae Luigi Di Maio mentre fa il bagno al mare con la fidanzata Virginia Saba è diventata virale perché molte persone hanno trovato la posa della coppia particolarmente allusiva:

Secondo Libero si tratta addirittura di “uno scatto vietato ai minori con Virginia Saba in acqua. Beccato dal settimanale Oggi in vacanza con la bella fidanzata, il ministro grillino degli Esteri sembra dimenticarsi completamente delle angustie politiche, perso nella passione per la compagna. In particolare, uno scatto che li vede insieme immersi nel mare in una posa un po’ compromettente…”

Le battutacce a doppio senso da ragazzini delle medie si sussueguono ormai da quasi 24 ore:

++Di Maio: abbiamo abolito la pubertà++ pic.twitter.com/VkHdy834gm — Alessio Viola (@alessioviola) August 30, 2020

Ora, a tutti noi è capitato nella vita di essere stati beccati in una foto mentre facevamo una cosa ma l’istante immortalato era proprio quello in cui sembrava ne facessimo un’altra. Non ci voleva un genio per capirlo. Eppure a tutti quelli che ridacchiano come chi la pubertà non l’ha ancora passata ha dovuto spiegarlo Alex Fiumara, l’autore dell’immagine:

Vedo che sta facendo rumore la mia foto che ritrae il ministro Di Maio al mare con la sua compagna. È uno scatto ingannevole, come spesso capita. I due hanno mantenuto per tutto il tempo un comportamento sobrio,segue 2º tweet .. — Alex Fiumara (@AlexFiumara) August 30, 2020

Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra. Devo anzi dire che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua,vergognatevi a fare certe allusioni. — Alex Fiumara (@AlexFiumara) August 30, 2020

Insomma, Di Maio non stava facendo niente di “vietato ai minori”. Una domanda però sorge spontanea. Perché Oggi ha deciso di pubblicare proprio quella foto?

