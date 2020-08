Armine Harutyunyan: la storia della foto della modella di Gucci che fa il saluto romano

Armine Harutyunyan è la modella armena scelta da Gucci per la sua ultima campagna. Armine non è una bellezza alla Monica Bellucci e per questo la scelta della casa di moda ha suscitato un bel po’ di attenzione, che è proprio quello che serve a una campagna pubblicitaria. Armine aveva già sfilato per Gucci alla Milano Fashion Week nel 2019, ma allora nessuno aveva gridato allo scandalo. E se è arrivata su quella passerella un motivo ci sarà, anche se gli espertoni provincialotti di internet di casa nostra pensano di capirne di più. La serie “bodyshaming su Armine” ha però nelle ultime ore partorito uno spinoff. Quelli che “il fascismo nel 2020 non esiste”, i sovranisti, stanno diffondendo una foto della modella che apparentemente fa il saluto romano:

Da dove arriva l’immagine? La foto è stata pubblicata dalla stessa Armine sul suo profilo Instagram a giugno. E non viene riportata con la descrizione che la modella aveva aggiunto: “Ave sunstroke✨2019/summer🌿” e le lettere sovraimpresse che formano la parola “Caesar”:

La furbata viene spiegata benissimo nei commenti: “Polemica delirante e fake contro la modella armena Armine Harutyunyan Questa è la foto originale con il saluto romano dedicato a Cesare, come è scritto sulla foto, di Armine Harutyunyan, la modella armena di Gucci. Stanno circolando foto manipolate,con le parole Cesare rimosse con Photoshop. E l’accusano di fascismo in base ad una menzogna La ragazza, balzata recentemente agli onori delle cronache per una serie di commenti dei media sui canoni di bellezza scelti dal noto marchio di moda, ha postato lo scatto sul proprio profilo Instagram lo scorso 13 giugno 2020, durante una visita nella capitale. Nessun richiamo al fascismo da parte della ragazza, che sulla foto ha scritto [Giulio] Cesare, probabilmente dopo una visita ai vicini fori imperiali”. Oltretutto la foto è solo la prima di un set di due immagini che mostrano un’altra angolazione che fuga ogni dubbio sul contesto:

Armine ha una gamba alzata e l’altro braccio rivolto all’indietro. Non sta facendo il saluto romano ma sta facendo una foto in una posa scherzosa. Ma questo i sovranisti non ve lo dicono.

