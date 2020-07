Cosa hanno capito a Gallipoli del Coronavirus (spoiler: non ce la faremo mai)

Le risposte devastanti alle “interviste imbruttite” a Gallipoli sul coronavirus C’è chi sa che sono anni e anni che lo volevano far arrivare. Chi lo voleva far arrivare poi è a discrezione. I pipistrelli o i cinesi. Ma anche Bill Gates, come faceva a saperlo? Ma sapere cosa? Di sicuro però c’entra visto che è quello dei Queen.

Il Milanese imbruttito è andato a intervistare i turisti a Gallipoli facendo un po’ di domande di attualità sul coronavirus, sui personaggi politici che sono stati i protagonisti dell’emergenza e sui provvedimenti economici di cui si è parlato. Passando anche per i complotti più gettonati. Purtroppo le risposte sono devastanti. Si parte da come è arrivato il coronavirus in Italia.

C’è il ragazzo che inventa una nuova parola “le multinagionali”, ma anche chi ripete a pappagallo frasi lette e sentite sui social “è tutta una truffa dobbiamo svegliarci, c’è gente che si fa il bagno con la mascherina”. C’è chi non sa se avventurarsi e dichiarare che il coronavirus è una malattia. Chi sa che sono anni e anni che lo volevano far arrivare ma si sa che i corrieri oggi giorno sono quello che sono e ritardano nelle consegne. Chi lo voleva far arrivare poi è a discrezione. I pipistrelli o i cinesi. Ma anche Bill Gates, come faceva a saperlo? Ma sapere cosa? Di sicuro però c’entra visto che è quello dei Queen.

Il Mes poi è meglio di Ronaldo, l’Inps diventa Impresa Nazionale Socialista Popolare (e teniamolo a mente che prima o poi qualcuno lo userà). Se poi qualcuno vuole capire perché l’App Immuni non l’ha scaricata nessuno a Gallipoli troverà una risposta definitiva. 9 italiani su 10 non sanno neanche che esiste. In compenso però su Temptation Island, il Grande Fratello e Belen Rodriguez questi ragazzi sanno davvero tutto. Contenti?