Cosa dicono i primi veri sondaggi che misurano “Insieme per il Futuro”, la nuova formazione di Luigi Di Maio

“Insieme per il Futuro” di Luigi Di Maio partirebbe con il 2,3%. A dichiararlo i sondaggi politici di Ipsos, illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Un buon inizio, dunque, per la nuova formazione dell’ex pentastellato. Numeri che, da quanto dimostrato, andrebbero decisamente a penalizzare proprio il Movimento 5 stelle, che si aggirerebbe intorno al 12,1% con un calo dell’1,6% dopo l’abbandono del ministro degli Esteri.

“I cambiamenti di maggior rilievo – si legge – riguardano il M5S che si attesta al 12,1%, in calo di 1,6% a seguito dell’uscita di Di Maio la cui neonata formazione è accreditata del 2,3%. Sommando i due dati si ottiene un valore superiore alla stima del M5s di fine maggio, a conferma che Insieme per il futuro ottiene consenso anche al di fuori del partito di provenienza del ministro degli Esteri”. In effetti, al momento della creazione della nuova formazione politica, i parlamentari che hanno deciso di seguire il ministro sono stati oltre sessanta. Tra questi, anche Lucia Azzolina, deputata ed ex ministra dell’Istruzione. “Non è stata una scelta semplice, ma annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio”, aveva detto.

Le percentuali che otterrebbe la nuova formazione di Di Maio

L’esito di un sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore in cui al campione viene chiesto “Come voterebbe alle prossime elezioni politiche?” in uno scenario che contempla la presenza del nuovo soggetto creato dal ministro degli Esteri, ‘Insieme per il futuro’, invece, il Movimento 5 Stelle scenderebbe al 6,9% , ‘Insieme per il futuro’ di Luigi Di Maio è dato al 4,7%. Per stimare “l’effetto Di Maio” – si legge sul quotidiano specializzato in affari economici – agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse. Il primo scenario vede il Movimento al 9,9 %, in calo se paragonato alla media dei sondaggi fino al 18 Giugno. Nel secondo scenario scende al 6,9%, mentre il partito di Di Maio è stimato al 4,7%.