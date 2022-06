Il Movimento 5 Stelle scende al 6,9% , ‘Insieme per il futuro’ di Luigi Di Maio è dato al 4,7%. È l’esito di un sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore in cui al campione viene chiesto “Come voterebbe alle prossime elezioni politiche?” in uno scenario che contempla la presenza del nuovo soggetto creato dal ministro degli Esteri, ‘Insieme per il futuro’.

Quanto incide “Insieme per il Futuro” di Di Maio sul Movimento 5 Stelle nei sondaggi

Per stimare “l’effetto Di Maio” – si legge sul quotidiano specializzato in affari economici – agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse. Il primo scenario vede il Movimento al 9,9 %, in calo se paragonato alla media dei sondaggi fino al 18 Giugno. Nel secondo scenario scende al 6,9%, mentre il partito di Di Maio è stimato al 4,7%.

Come spiega sul Sole 24 Ore il politologo Roberto D’Alimonte la nuova “creatura” di Di Maio va valutata “con molta prudenza”: “Abbiamo visto in passato cosa è successo nel caso delle scissioni di Alfano, di Bersani e di Renzi – ricorda – quando le stime iniziali erano promettenti ma in tutti questi casi il favore degli elettori è durato poco”.

Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, se non ci fosse il partito di Di Maio Fratelli sarebbe al 25,7%, seguito dal Partito democratico (21,3%) e la Lega (al 15,2%). Dopo il Movimento 5 stelle, appena uno 0,2% più avanti di Forza Italia (al 9,7%) ci sarebbero Azione e Più Europa (3,4%), Italia Viva (2,7%), Verdi (1,9%), Italexit di Paragone (1,9%), Sinistra italiana (1,4%), Partito comunista/Potere al Popolo (1%), Coraggio Italia (1%) e Partito socialista (0,4%). I voti mancati al Movimento 5 stelle (prima della scissione quotato al 12/13%) andrebbero per lo più al Pd. Con “Insieme per il Futuro” i voti verrebbero sottratti principalmente al Movimento 5 stelle, ma anche a Fratelli d’Italia, Pd e Lega, a testimoniare la natura trasversale del nuovo soggetto.