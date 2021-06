Cosa dice l’autopsia sul corpo di Camilla Canepa

A provocare la morte di Camilla Canepa è stata un’emorragia cerebrale. Questo è emerso dai primi risultati dell’esame autoptico effettuato sul corpo della 18enne deceduta giovedì scorso all’ospedale San Martino di Genova. La giovane studentessa era stata ricoverata in gravi condizioni qualche giorno dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca durante un Open Day organizzato dalla Regione Liguria. Adesso gli ulteriori approfondimenti dovranno ricostruire quali siano state le cause esterne (eventuali) che hanno provocato questa emorragia fatale.

Camilla Canepa, i risultati sul corpo della 18enne morta dopo il vaccino

L’esame autoptico effettuato dal medico legale Luca Tajana e dall’ematologo Franco Piovella aggiungono – per il momento – poco o nulla su questa tragedia. Decisivi, infatti, saranno i prossimi esami istologici prelevati durante l’autopsia effettuata sul corpo della 18enne. E saranno elementi decisivi sia per l’eventuale procedimento giudiziario, sia per capire – a livello medico – se il vaccino Astrazeneca sia andato in contrasto con una terapia ormonale a cui la giovane si sottoponeva da tempo. Il tutto, infatti, potrebbe restituire una ricostruzione molto differente rispetto a quanto trapelato nelle prime ore dopo il ricovero e il decesso.

Gli inquirenti, anche basandosi sul risultato dell’autopsia sul corpo di Camilla Canepa, dovranno analizzare la cartella clinica della giovane e quella malattia autoimmune (la piastrinopenia) di cui si è parlato nei giorni scorsi. Occorrerà valutare con attenzioni i moduli di consenso consegnati al personale sanitario prima della somministrazione del vaccino, per certificare l’assenza del riferimento (in fase di anamnesi) non solo a quella patologia, ma anche alla terapia ormonale seguita dalla 18enne.

Le indagini, dunque, proseguono. Ma oggi, alle 16, Sestri Levante si stringerà attorno alla famiglia e agli amici di Camilla Canepa. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Sant’Antonio, mentre la sindaca della cittadina ligure, Valentina Ghio, ha firmato l’ordinanza per programmare un minuto di silenzio (oggi a mezzogiorno) per ricordare la 18enne.