La seconda ondata di COVID-19 è ormai quasi una certezza. Presto la mascherina all’aperto potrebbe essere obbligatoria in tutta Italia. E se il lockdown nazionale non sembra essere all’orizzonte potrebbero arrivarne di localizzati. Ma se non bastasse la chiusura di parrucchieri, centri estetici e la limitazione dell’orario di apertura di bar e ristoranti arriverebbe a breve

La seconda ondata di COVID-19 è ormai quasi una certezza. Mentre crescono i focolai attivi, che nella settimana dal 21 al 27 settembre, erano 3.266 dei quali 909 nuovi sono in aumento sia i casi positivi che il numero dei ricoverati. Sono passati, nella settimana analizzata da 2.365 a 2.846, mentre i pazienti in terapia intensiva sono saliti da 222 a 254. In 12 regioni l’indice Rt è superiore a 1 e la media nazionale è 1,01. Per ora la scuola non è ancora interessata da molti focolai, sono solo 14. La diffusione dei cluster è soprattutto a livello familiare. Ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare. Cosa può succedere, quali sono le misure che verranno adottate? C’è la possibilità di tornare in lockdown?

Mini lockdown e chiusure: cosa può succedere con la seconda ondata COVID-19

Il primo provvedimento in arrivo sarà probabilmente l’obbligo di tenere la mascherina all’aperto in tutta Italia. Ieri, dopo la Campania e la Sicilia, è stata la regione Lazio a ordinare ai suoi cittadini di tenere il dispositivo di protezione ovunque. E, scrive Repubblica, la regola potrebbe arrivare già dalla prossima settimana:

Al ministero alla Salute pensano di inserire nel prossimo dpcm, atteso per il 7 ottobre, una misura che allarghi a tutta l’Italia la decisione comunicata ieri da Nicola Zingaretti ma già presa tra l’altro in Campania, in Sicilia e in numerose città: quando si esce di casa bisogna sempre indossare la mascherina. Ieri ha prospettato la novità la viceministra Sandra Zampa, legandola a un ulteriore aumento dei casi. Anche il ministro Roberto Speranza è sulla stessa linea ma aspetta di confrontarsi con il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Ma potrebbe non essere sufficiente. Il ministro per gli Affari Regionali Boccia in un’intervista a Repubblica oggi spiega che la seconda ondata di COVID-19 è arrivata e che se non siamo al semaforo rosso si può dire che si è arrivati al giallo. Un segnale di certo non incoraggiante che prelude, con ogni probabilità, a restrizioni come i mini lockdown, zone di quarantena limitate a piccole aeree come quartieri, strade, o addirittura singoli palazzi:

Possiamo esdudere che ci sarà un nuovo lockdown?

«Il governo sta studiando misure che alzino il livello di attenzione e precauzione. Speriamo che possano servire a contenere l’ondata. Ma una cosa dev’essere chiara a chi non sta collaborando con il buon senso e con le regole della convivenza civile: se si dovessero riempire gli ospedali potrebbero tornare le limitazioni alla libertà personale, magari in zone ben determinate e non generalizzando. Se invece ci sarà un adeguato livello di prudenza collettiva potremo continuare a convivere con il coronavirus sino a quando non avremo il vaccino. Non illudiamoci: serviranno parecchi mesi».

Per far rispettare le misure potrebbe arrivare una stretta che prevede il pagamento di multe per chi non ottempera ad esempio all’uso della mascherina, spiega La Stampa:

L’idea è di muoversi con interventi «tempestivi e chirurgici», azioni mirate con tamponi e quarantene, non zone rosse estese ma micro-lockdown su contagi appena segnalati, in scuole, supermercati, edifici, condomini. Dal Viminale dovrebbe uscire una nuova direttiva ai prefetti che andrà a intensificare i controlli delle forze di polizia. Fonti di governo spiegano che non si escludono sanzioni per chi resta senza mascherina

Le misure per contrastare l’avanzata della seconda ondata di COVID-19 potrebbero non esaurirsi solo ai mini lockdown. Il Messaggero spiega che la priorità del governo è che non si fermino fabbriche, uffici e scuole. Per questo se la situazione dovesse peggiorare si pensa a delle chiusure mirate di ristoranti e bar che dovrebbero abbassare le serrande alle dieci di sera. Ma la stessa sorte potrebbe toccare a cinema, parrucchieri e centri estetici: