Il Sole 24 Ore riepiloga oggi in due infografiche cosa c’è nel DL Semplificazioni che con i suoi 69 articoli con cui è uscito dall’esame delle Commissioni di Palazzo Madama cambia molto rispetto alla prospettiva iniziale. Ai 12 articoli con cui si è presentato ai nastri di partenza della conversione in legge al Senato il provvedimento, nato per snellire e sburocratizzare la vita di imprese e cittadini, ha chiuso il suo primo giro di boa con 57 nuovi articoli e 61 commi che sono andati ad integrare i 12 articoli licenziati d’urgenza dal Consiglio dei ministri a metà dicembre. Senza considerare che il decreto omnibus ha imbarcato altri due Dl: noleggio con conducente e rinnovi degli ordini circondariali degli avvocati. E in questo ginepraio di norme si registrano anche le prime grandi esclusioni dall’applicazione della nuova web tax: si va dalle comunicazioni ai servizi di pagamento, dal marketplace dei software e dei contenuti digitali (App store di Apple), da Borsa italiana al Mercato elettronico della Pa e alla Consip

In particolare, tra le norme al via gli sconti a chi viola le regole sugli impianti rinnovabili. Questa minisanatoria prevede la decurtazione degli incentivi che in questi casi si riduce tra il 10 e il 50%, mentre la norma in vigore prevede valori più alti, tra il 20% e l’80 per cento. Uno sconto si applica anche per chi realizza impianti fotovoltaici di piccola taglia (cioè tra uno e tre chilowatt)

Poi ci sono i bonus per le assicurazioni: gli sconti sulle assicurazioni Rc auto legati alla scatola nera scatteranno subito alla stipula del contratto, anche senza che il dispositivo sia stato ancora montato a bordo. Basterà, secondo le nuove norme, aver stipulato un contratto che ne preveda l’installazione o che siano stati installati su proposta dell’impresa assicuratrice dispositivi analoghi.

Leggi sull’argomento: Il Fatto e il M5S che manda Salvini a processo