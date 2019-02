Cosa bisogna fare per richiedere il reddito di cittadinanza

A partire dal 6 marzo sul sito istituzionale www.redditodicittadinanza.gov.it si potrà scaricare e compilare il modulo per chiedere il reddito di cittadinanza. In attesa, c’è un mese di tempo per mettersi in regola con i due documenti fondamentali senza i quali non è possibile richiedere il sostegno: il modulo Isee che certifica la propria situazione patrimoniale e lo «Spid», il Sistema pubblico di identità digitale.Sul sito istituzionale, on line da ieri, sono elencati tutti i requisiti necessari, dal patrimonio immobiliare a quello finanziario, da quello familiare alla cittadinanza (italiana o minimo 10 anni di residenza nel nostro Paese, di cui 2 continuativi). Dal 30 marzo in poi, arriveranno le risposte alle domande: sarà l’Inps a stabilire se si ha diritto e a quanto. La cifra verrà poi caricata ogni mese per 18 mesi su una carta di credito ricaricabile distribuita da Poste Italiane: si dovrà spendere tutta la cifra.

L’iter per il reddito di cittadinanza in breve: