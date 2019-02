Rai2: il figlio di Travaglio ingaggiato per «Popolo sovrano»

Alessandro Travaglio sbarca nella Rai2 di Carlo Freccero. Goffredo De Marchis su Repubblica fa sapere che il figlio di Marco, già protagonista di Italia’s got talent, scriverà la sigla del programma “Popolo sovrano”, che ha scalzato Nemo di Enrico Lucci dalla programmazione sovranista della rete:

Tra i candidati per il trailer e probabilmente la sigla del nuovo programma di Rai2 “Popolo sovrano” che andrà in onda il giovedì sera al posto di “Nemo”, è spuntato così il musicista Trava, nome d’arte di Alessandro Travaglio, figlio di Marco. Da Rai2 fanno sapere in via informale che l’ipotesi è vera, che domani si terrà la riunione decisiva per il varo del programma (condotto da Alessandro Sortino) e verrà scelto anche l’autore del tema musicale.

A Trava, 23 anni, abbastanza conosciuto nel mondo del rap, è stato chiesto infatti di scrivere un testo originale. Adatto a una trasmissione televisiva ma nelle sue corde. Poi verrà girato il trailer. Il rapper non dovrebbe comparire prestando solo la sua voce e la sua musica.