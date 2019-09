Perché continueremo a criticare il corso sull’omeopatia dell’OdG del Lazio

Il professor Luca Poma, che è stato uno dei relatori del corso, ha tenuto, dopo aver gentilmente avvisato neXt Quotidiano, a fare sul suo sito alcune precisazioni e critiche al mio post “L’Ordine dei giornalisti e il disordine delle idee: il caso omeopatia” con un post dal titolo: “Il pre-giudizio: il più anti-scientifico degli atteggiamenti”. Cercherò di rispondere alle critiche che mi riguardano direttamente e poi farò un doveroso rinvio.

1) La prima accusa/precisazione riguarda il fatto che il corso non era sull’omeopatia ma sulla comunicazione nel settore della medicina complementare:

“Ho letto con attenzione e interesse l’articolo sul corso tenuto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio sul tema non già dell’omeopatia, come superficialmente riportato nell’articolo stesso… …bensì (come peraltro riportato dal titolo del corso, scritto mi pare in lingua italiana) sulla comunicazione nel settore delle medicine complementari”.

Ora, chiunque ha il diritto di dubitare delle mie capacità di scrittura, ma posso assicurare che sulla lettura della lingua italiana me la cavo piuttosto bene. Come risulta dal sito dell’OdG del Lazio (qui il link) il titolo dell’evento era: “Omeopatia: informazione o disinformazione tra news e fake news”. Inoltre, sempre sul sito dell’OdG, quando si riassumono i contenuti del corso si fa primariamente riferimento all’omeopatia. Credo che il prof. Poma (non ne sono sicuro perché sul sito non trovo altro) si riferisca al titolo del suo intervento specifico. In realtà io non ho mai nominato né il prof. Poma né la sua relazione, essendomi concentrato sul carteggio tra il giornalista Gerardo D’Amico e l’OdG del Lazio e sulle motivazioni addotte per giustificare il corso.

2) Il prof. Poma mi accusa di superficialità per avere criticato il corso senza avervi partecipato vantandomi addirittura di questo fatto.

“…confusione alimentata a mio avviso invece da chi – con un atteggiamento quanto mai superficiale – scrive un articolo su un corso senza neppure aver partecipato (anche criticamente) al corso stesso (e pure vantandosene!)…”

Ripetiamolo, l’articolo verteva sulle argomentazioni che l’OdG del Lazio (per il quale a differenza di quello che ci scrive il prof. Poma l’evento riguardava l’omeopatia) aveva presentato nel carteggio con il giornalista Gerardo D’Amato. Non mi risulta, invece, di essermi mai vantato di non aver partecipato al corso. L’unica cosa che ho scritto è che non avevo bisogno di parteciparvi per rispondere alla domanda sull’efficacia dell’omeopatia che l’OdG si poneva. Sono disposto a cambiare idea se il prof. Poma mi dimostrerà che durante il corso sono state presentate solide prove scientifiche circa l’efficacia dell’omeopatia.

3) Nella lettera si lamenta il fatto che io abbia definito come relatori principali il medico omeopata Francesco Eugenio Negro e il presidente di Omeoimprese Giovanni Gorga. Inoltre vi sono precisazioni circa la qualifica del prof. Poma che io avrei riportato in modo scorretto.

“Gli altri relatori al corso, sono stati oltre al sottoscritto (definito erroneamente con un’altra imprecisione “giornalista economico”, lavoro invece da anni come docente in scienze della comunicazione, con specializzazione – tra le altre – in comunicazione socio-sanitaria)…”

Ora, il problema è che io non ho mai definito il prof. Poma un giornalista economico per il semplice fatto che non l’ho proprio definito in nessun modo, non avendolo mai nominato neanche una volta nell’articolo. La cosa un po’ mi rattrista perché evidentemente non ha letto il mio articolo con quell’attenzione e quell’interesse di cui parla all’inizio della sua lettera. Posso solo supporre che si sia confuso con quanto scritto dal giornalista Gerardo D’Amico o da altri che mi sono ignoti. Per quel che riguarda la mia definizione di “relatori principali” data a Francesco Eugenio Negro e Giovanni Gorgia, mi limito a dire a mia discolpa che sono i primi due relatori indicati sul sito dell’OdG del Lazio che non segue un ordine alfabetico nell’elenco stesso. Inoltre erano gli unici due relatori che conoscevo (è sicuramente una mia mancanza il fatto che non conoscessi il prof. Poma) e della cui imparzialità sul tema ero e sono portato a dubitare proprio in virtù della mia conoscenza su quello che hanno dichiarato in passato. Non è un segreto che siano legittimamente sostenitori dell’omeopatia.

3) Il prof. Poma passa a criticare quelli che troppo presto hanno decretato la fine dell’omeopatia appellandosi a un noto studio australiano che non avrebbe le caratteristiche di scientificità per essere considerato affidabile. Immagino che faccia riferimento a un famoso report del Consiglio Nazionale per la Salute e la Ricerca Medica australiano (NHMRC). C’è un problema, io non ho mai citato nessuno studio nell’articolo e tanto meno quello a cui lui fa riferimento. Qui mi sono accorto che il prof. Poma più che criticare inesattezze o imprecisioni del mio articolo è interessato a sostenere la plausibilità scientifica dell’omeopatia e di tutte le medicine complementari. Passiamo quindi al punto seguente.

4) Il prof. Poma nel tentativo di dimostrare questa plausibilità elenca una serie di dati e informazioni che nulla hanno a che vedere con le evidenze scientifiche. Si va dalla citazione di direttive europee al mero fatto che milioni d’italiani facciano uso di preparati omeopatici, dalla “Dichiarazione di Pechino sulla Medicina Tradizionale” dell’OMS (in cui che io sappia mai si afferma che le medicine complementari o l’omeopatia abbiano un’efficacia dimostrata) a risoluzioni del parlamento europeo, passando per la crescita del numero di scuole di medicina che offrono corso di studi in medicina complementare. Poi la lettera sviluppa tutta un’altra serie di riflessioni compresa la solita critica a Burioni (non manca mai) e la solita litania della mentalità aperta.

La lettera, quindi, più che osservazioni al mio articolo contiene una critica a chi nega radicalmente la scientificità dell’omeopatia (fermiamoci a quella per carità senza allargare il discorso a tutte le medicine complementari). Benissimo, è necessario un rinvio per raccogliere informazioni sulla miriade di richiami e citazioni che il prof. Poma ha fornito, per argomentare più compiutamente (a partire dalle sue osservazioni) il perché l’omeopatia sia fuffa.

Una cosa, però, può essere anticipata: il fatto che l’omeopatia sia trattata e disciplinata dalla politica, praticata (con riserva di legge) dai nostri medici, insegnata in molte scuole, usata da molte persone, oggetto d’interesse di molte istituzioni ed enti, è esattamente la cosa che fa arrabbiare chi come me (e con più competenza di me) la avversa con decisione. Non costituisce una prova della sua efficacia ma semmai un indice della sua (relativa) popolarità. In altre parole l’accusa, cioè gli appoggi e la tollerante benevolenza di cui gode l’omeopatia in molti ambiti istituzionali, non può tramutarsi in un argomento della difesa. Non si può sostenere che il fatto che se ne “parli tanto” sia ipso facto una dimostrazione di plausibilità scientifica. La scienza è un’altra cosa.

