Come funziona il voucher per le baby sitter

“Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher“, ha detto la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti ipotizzando anche “congedi straordinari per i genitori” e confermando al termine del consiglio dei ministri che “già la prossima settimana avremo qualche proposta da mettere in campo”. Le norme arriveranno quindi solo la prossima settimana e probabilmente si penserà di estendere i voucher rispetto a quelli in vigore fino al 2018 che prevedevano uno “scambio” con l’utilizzo del congedo parentale. Un’altra ipotesi avanzata è quello del congedo straordinario che potrebbe tradursi nella sostanziale richiesta di aspettativa non retribuita anche da parte di coloro che hanno esaurito il congedo parentale per età del figlio (12 anni) o per giorni (10 mesi in totale tra entrambi in genitori).

Repubblica spiega oggi i dettagli del piano del governo mentre si pensa a una proroga della chiusura delle scuole fino al 3 aprile: