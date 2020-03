“Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al COVID-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti”. Lo riferisce il portavoce Vaticano Matteo Bruni annunciando così che il Coronavirus SARS-COV-2 è arrivato Oltretevere.

Il Coronavirus in Vaticano

Intanto a San Pietro arrivano nuove e più stringenti disposizioni per contenere l’infezione. Tra le nuove disposizioni, apprende l’Adnkronos, la Direzione sanità igiene del Governatorato chiede di “sospendere riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità”. Tra le misure si chiede di ” provvedere all’affissione nei luoghi di lavoro e all’ingresso dei servizi aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e di transito oltre che presso gli esercizi commerciali, delle norme per la prevenzione e diffusione dell’infezione COVID-19 emanate dalla Direzione di Sanità ed Igiene (DSI) in data 25 febbraio”; di “sospendere o attuare misure di limitazione degli accessi a tutte le attività svolte in ambienti chiusi e/o di dimensioni limitate che comportino una partecipazione di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro”. Nei giorni scorsi il raffreddore del Papa aveva portato il pontefice a fare il test del tampone, poi risultato negativo.

Intanto l’assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio attraverso la pagina dedicata ‘Salute Lazio’ annuncia che è stata sospesa a scopo precauzionale l’accettazione al Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant’Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi al COVID-19, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare. L’assessorato, continua il post, “in continuo contatto con la Asl Roma 6. Verranno dati nuovi aggiornamenti. I cittadini posso usufruire del Pronto Soccorso del nuovo ospedale dei Castelli e agli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno”.