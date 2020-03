Coronavirus: dai surgelati ai polli, rallenta la produzione nell’agroalimentare

La produzione nell’agroalimentare rallenta a causa dell’emergenza Coronavirus proprio quando giocoforza aumenta la domanda di beni alimentari. Il Sole 24 Ore spiega oggi che c’è un rallentamento del 20% indotto dalle misure di sicurezza nella produzione. Anche se per adesso non ci sono problemi di approvvigionamento, potrebbero esserci in futuro.

A quantificare le conseguenze sulla produzione delle norme per la salute dei lavoratori è Bruno Piraccini, presidente della Orogel. Una delle più grandi aziende del comparto alimentare italiano. I conti sono presto fatti: «Ci sono delle misure di prevenzione che devono essere fatte all’entrata dei lavoratori in azienda – spiega – anche solo per misurare la febbre a tutti ci vuole tempo. Abbiamo ritoccato i turni, in modo che i gruppi siano ridotti e non si debbano incontrare troppo tra di loro. Eppoi lavoriamo 24 ore su 2.4, nella sosta prevista per la refezione si accede a scaglioni e c’è una parte del personale che continuamente deve pulire e disinfettare gli ambienti prima di far entrare il gruppo successivo».

La produzione alimentare comincia dunque a dare i primi segnali di rallentamento? Alla Ferrero da ieri la forza lavoro sulle linee produttive di Alba e di Pozzuolo Martesana (in provincia di Milano) è stata ridotta del 50%. Il colosso di Cuneo fa sapere di attenersi rigorosamente alle disposizioni governative e mantiene le distanze di sicurezza di un metro non solo lungo le linee produttive, ma anche sui bus di trasporto per i dipendenti, tramite il raddoppia delle linee dedicate. Domenica sera, i sindacati della filiera avicola sono stati tra i primi ad alzare il cartellino giallo.