Coronavirus: la patente di infettare in Olanda

Il professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e consulente della Regione Puglia per l’emergenza Coronavirus, pubblica su Twitter questo screen tratto dalla sezione Frequently Asked Questions (FAQ) del governo dell’Olanda su COVID-19 e SARS-COV-2.

Nel sito si afferma che se non si hanno i sintomi per 24 ore è tutto ok e non si possono infettare gli altri.

Questo non è vero e per constatarlo basta l’esperienza di decine di malati che hanno raccontato della scomparsa dei sintomi come la febbre e della ricomparsa anche a giorni di distanza. C’è anche chi – è il caso di Alessandro Politi delle Iene – si è ammalato di Coronavirus, e trenta giorni dopo è ancora positivo al test anche se i sintomi sono scomparsi quasi subito.

