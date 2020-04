La bufala delle code sulla Pontina per la vacanza al tempo del Coronavirus

Ieri alcuni giornali hanno pubblicato foto e video della Pontina, una strada che porta fuori Roma, e del Grande Raccordo Anulare mentre c’era una lunghissima fila di automobili. Nel filmato girato da un operatore sanitario e finito, tra gli altri, su Repubblica.it, si diceva “Ragazzi, Raccordo, 11 aprile 18 e 31 minuti primi, guardate un po’, dove va tutta questa gente? Dove andate? Questi sono i romani, vanno a fare la gita fuori porta… loro…”.

La bufala delle code sulla Pontina per la vacanza ai tempo del Coronavirus

La coda sulla Pontina è stata twittata anche da vip come Alessandro Gassman e Fiorello: “Fuga da Roma verso il mare, migliaia di auto in coda sulla Pontina direzione Pomezia. Sono deluso. Vi rendete conto?? Code!!!!!”, ha scritto il conduttore.



Le code però non erano provocate dall’alto numero di vacanzieri che stavano violando la quarantena per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19.

Erano invece provocate dai controlli del Viminale potenziati per evitare proprio l’esodo di Pasqua. Alla fine di ogni fila infatti c’era un posto di blocco delle forze dell’ordine che stava fermando le automobili per controllare le autocertificazioni e i documenti.

Questo ha provocato le file a dispetto dei “romani” chiamati in causa dall’operatore sanitario nel video.

Solo lo 0,4% di sanzionati

I dati delle autorità certificano una realtà molto diversa: ieri nella sola capitale sono stati effettuati 25 mila controlli. A fronte di questo numero imponente di fermati, solo 100 sono stati multati. Ovvero lo 0,4% dei controllati In altri termini, le persone fermate avevano praticamente tutte un giustificato motivo per circolare.

I restringimenti di carreggiata hanno quindi portato al risultato paradossale di creare file dove non c’erano. Ieri invece c’erano posti di controllo serrati sui veicoli in transito, specialmente sulle principali strade e consolari in uscita dalla Capitale. Misure rafforzate dal Comando della Polizia Locale di Roma per tutto questo fine settimana: via Aurelia, via Cristoforo Colombo, via Pontina sono solo alcune delle arterie principali su cui si stanno eseguendo verifiche mirate sul rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica. Le pattuglie a partire da ieri hanno rilevato oltre 200 irregolarità, alcune registrate anche durante gli accertamenti eseguiti questa notte. Nella sola mattinata di ieri, nonostante un numero inferiore di veicoli in circolazione, erano stati invece oltre 4mila i controlli svolti dagli agenti con 108 sanzioni contestate: persone che tentavano di raggiungere il litorale o che si spostavano in auto o a piedi all’interno del territorio cittadino senza giustificato motivo. Diversi i veicoli fermati con a bordo più persone che tentavano di recarsi fuori città per andare a trovare amici e parenti. Controlli anche nei parchi, sui pedoni e le attività commerciali, che andranno avanti fino a tarda notte e per l’intera giornata di domani.

video da qui

Leggi anche: Il vaccino cerotto contro il Coronavirus a Che tempo che fa