Coronavirus: Nicola Porro è malato ma dice che stiamo sopravvalutando tutto

Nicola Porro è positivo al Coronavirus SARS-COV-2 e malato di COVID-19 dal 9 marzo scorso. Oggi parla in un’intervista rilasciata al “suo” Giornale della malattia, ma non sembra aver recepito ancora la gravità non della sua situazione, ma quella del resto d’Italia:

«Questa epidemia ormai fa leva sull’inconscio collettivo e ha scatenato una grande paura di cui tutti ci stiamo alimentando e che a nostra volta alimentiamo. Siamo terrorizzati. Ma alla

fine è una influenza. Brutta, peggiore delle altre. Ma una influenza. Dalla quale si guarisce». E ora cosa devi fare?

«È incredibile, ma dal punto di vista burocratico non mi ha seguito nessuno: né l’Asl né un medico di base. Non so cosa fare, non ho firmato alcun protocollo… Devo solo stare a casa e aspettare. All’improvviso sono diventati tutti medici. Ma io mi fido del professor Antinori, che non solo è il massimo della professionalità, ma affettuosissimo. E lui mi dice di stare a casa e controllare col saturimetro la percentuale di ossigeno nel sangue. Se sto tra il 96-97-98 vuol dire che non mi prende la polmonite interstiziale». Riesci a pensare al lavoro?

«No, la mattina leggo i giornali e faccio la rassegna stampa sul mio sito, poi mi si spegne l’orologio. Non ho appetito, e dopo l’una non riesco a concentrarmi più su nulla». Qualcuno ti ha deluso o stupito?

«Berlusconi mi chiama tutti i giorni. È molto affettuoso. Mi stupisce ogni volta, sì… Delusioni? Quelli che un po’ scherzando e un po’ no, la prima cosa che mi dicono è: “Mi avresti potuto contagiare”. Cosa vogliono? Farmi sentire sensi di colpa?».