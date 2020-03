Coronavirus: tutte le misure di sostegno a professionisti e Partite IVA

Il Sole 24 Ore riepiloga oggi in un’infografica una mappa delle misure di sostegno a professionisti e partite IVA per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il quotidiano ricorda oggi che raticamente tutti gli enti previdenziali hanno deciso di dare un sollievo agli iscritti alle prese con l’emergenza sanitaria sospendendo i versamenti contributivi più vicini e varando un primo pacchetto di aiuti: dall’estensione delle polizze in caso di contagio da coronavirus al credito agevolato, fino alle indennità per il calo del fatturato, per i congedi parentali e ai bonus baby sitter aggiuntivi.

Tutti gli enti hanno deciso lo stop dei versamenti (tranne la Cassa ragionieri che comunque non applicherà sanzioni e interessi ai ritardari fino a giugno), ognuno con un calendario diverso. C’è chi si è allineato alle proroghe decise dal Governo ad aprile (geometri e psicologi) e chi si è spinto oltre, persino al 2021 (periti agrari). Le sospensioni riguardano tutti gli adempimenti: sia i contributi 2019-2020 che le rateizzazioni pregresse. Ora però si guarda alla fase 2 degli aiuti. È già avviata la trattativa tra Adepp e Governo sui 60o euro di bonus ora riservati agli autonomi che la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato di voler estendere «agli iscritti alle casse di previdenza private». L’ipotesi è di riservare loro una quota del Fondo di ultima istanza. L’asticella si sta posizionando intorno ai 35mila euro di redditi dichiarati con in più una autocertificazione di un significativo calo del fatturato. La procedura, ha già chiarito il Mef nelle Faq sul suo sito, coinvolgerà sempre le Casse: «I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza».

L’altro fronte è quello di garantire agli iscritti prestiti agevolati per sopperire alle inevitabili mancanze di liquidità dei prossimi mesi. C’è un primo livello valido per tutti: Bpm e Adepp hanno messo a punto una linea di credito da un miliardo per finanziamenti fino a mesi a condizioni favorevoli, con preammortamento fino a 9 mesi E un altro livello più specifico. Parte oggi, ad esempio, il bando Inarcassa (architetti e ingegneri) per finanziamenti fino a 50mila euro con interessi a carico dell’ente, stesso importo massimo anche per i consulenti del lavoro. Tutte le Casse che già offrivano una polizza sanitaria agli iscritti l’hanno estesa ai casi di positività al Covid-19 con indennità giornaliere variabili per ricoveri e quarantena disposta dalle autorità sanitarie.