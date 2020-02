Coronavirus: la quarantena e le misure di emergenza

La Regione Lombardia, d’intesa con il governo, ha fatto scattare per il coronavirus SARS-Cov-19 una serie di “misure restrittive” in 10 comuni, un’area dove abitano 50mila persone: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano sono in isolamento. Attualmente i contagiati sono 20: 16 in Lombardia, 1 in Veneto e tre nel Lazio. L’ordinanza del ministero della Salute prevede la quarantena e le altre misure di emergenza. La quarantena è adesso obbligatoria per chi è tornato dalla Cina. Più precisamente la quarantena è stata prevista per «tutti gli individui che negli ultimi quattordici giorni abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, secondo i luoghi identificati dall’Organizzazione mondiale della sanità». Saranno le autorità sanitarie territorialmente competenti ad adottare le misure per la quarantena obbligatoria, definendo la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I cittadini hanno invece l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda la propria quarantena.

Intanto una quarantena è già stata prevista per tutte le persone che hanno avuto contatti con il trentottenne contagiato a Codogno: l’uomo ha avuto un’attività che, fino a ora, costringerà alla quarantena almeno 250 persone. Per questa misura sono state già messe a disposizione due strutture della Difesa, per ora, una dell’Esercito e una dell’Areonautica militare. In particolare: 60 posti si trovano al comando dell’Esercito di Milano e altri 130 posti nell’ex base del 50esimo Stormo in San Polo di Podenzano (Piacenza).

Spiega oggi Il Messaggero:

Come funzionerà questa misura e cosa rischia chi non la rispetta?

«L’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente. Vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette. Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza». Dunque, chi mente rischia una denuncia penale. Chi invece ha avuto contatti diretti con una persona risultata positiva al test sul coronavirus, dovrà andare in quarantena obbligatoria.

In Lombardia tra le varie disposizioni c’è la chiusura di tutti negozi («ad esclusione di quelli di pubblica utilità e dei servizi essenziali»); chiuse le aziende («ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia»); non potrà andare al lavoro anche chi è impiegato fuori dalla zona rischio; chiudono i cinema e stop alle attività sportive; ovviamente chiuse le scuole; si fermano i mezzi pubblici. E per chi lavora in servizi essenziali,ci sarà comunque una verifica costante dello stato di salute. Un’analoga misura in Veneto è stata decisa dal governatore Zaia per Vo’ Euganeo, cittadina della provincia di Padova: ci sarà un cordone sanitario e sarà fatto il test con il tampone a tutti i residenti e a chiunque in Veneto si presenti con «sintomi compatibili».