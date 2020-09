I dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi e il bollettino del ministero della Salute per il 23 settembre dopo i 1392 casi e 14 decessi di ieri: 1640 casi e 20 decessi. Sono stati effettuati 103.696 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 244, in aumento di 5 rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.658, 54 in più nelle ultime 24 ore. Non ci sono regioni a zero casi.

Coronavirus Italia oggi: il bollettino con i dati della Protezione Civile per il 23 settembre

La distribuzione dei nuovi casi regione per regione: in Lombardia 196 casi e nessun decesso; nel Lazio 195 casi di cui 135 a Roma; 3 i decessi; 22 casi in Abruzzo e due nuovi decessi, un 60enne e un 70enne della provincia di Chieti. Del totale dei casi positivi, 600 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+4 rispetto a ieri), 1007 in provincia di Chieti (+9), 1820 in provincia di Pescara (+9), 787 in provincia di Teramo (+4), 33 fuori regione (+2) e 2 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In terapia intensiva si conta oggi un paziente in meno (4 il totale), mentre i ricoverati in ospedale sono 55 (+1); in isolamento domiciliare si trovano 701 persone (+18 rispetto a ieri). In Toscana 90 positivi in più rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 80 anni a Prato. I ricoverati sono 121 (2 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più).

In Puglia sono stati registrati 89 nuovi casi su 4014 tamponi effettuati: 29 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Sono stati registrati due decessi: uno in provincia di Bari e uno in provincia di Taranto. In Basilicata 17 nuovi casi. Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane. In Alto Adige 37 nuovi casi positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 20, mentre uno è ricoverato in terapia intensiva. In Veneto 150 nuovi casi nelle ultime 24 ore e due vittime. Sale anche il numero dei pazienti in terapie intensiva, 22 (+2). Nelle Marche 32 i nuovi casi accertatinelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono stati individuati 12 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. In Campania 248 casi su 4.091 tamponi effettuati. Resta invariato il numero dei decessi fermo a 457. In Sardegna si registrano 49 nuovi casi, 32 rilevati attraverso attivita’ di screening e 17 da sospetto diagnostico. Si registrano due decessi, una donna di 62 anni, ricoverata a Nuoro e residente nel sassarese, deceduta il 21 settembre, ma inserita solo oggi nel report, e un uomo di 79 anni, ricoverato a Cagliari e residente nel Sud Sardegna, deceduto questa mattina. Le vittime sono in tutto 145. Nell’isola sono stati eseguiti 175.829 tamponi totali, con un incremento di 2.169 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 100 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+4 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (21) in terapia intensiva. In Emilia Romagna 101 nuovi positivi e un decesso. In Friuli 57 nuovi contagi, zero decessi.