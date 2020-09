L’aggiornamento sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione per il 23 settembre dopo i 238 casi, 141 a Roma, e quattro decessi di ieri: 195 casi di cui 135 a Roma; 3 i decessi

Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 23 settembre

Secondo l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato “Bisogna mantenere alta l’attenzione, Ci attendiamo un lieve incremento RT, ma sotto il valore 1″. Nell’Asl Roma 1 sono 55 i casi e di questi cinque sono di rientro, tre con link dalla Sardegna, uno dalla Francia e uno dalla Romania. Ventotto sono i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato- spiega D’Amato- Nella Asl Roma 2 sono 49 i casi e tra questi tre sono i casi con link alla comunita’ del Peru’. Sei sono i contatti di casi gia’ noti e isolati e dieci individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 31 i casi e si tratta di undici casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dalla Repubblica Ceca, uno dalla Spagna, due dalla Campania e quattro con link alla comunita’ del Peru’. Quattordici sono i contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi e si tratta di contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 19 i casi e si tratta di due casi individuati in fase di pre-ricovero e quindici sono i contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 20 i casi e si tratta di diciotto contatti di casi gia’ noti e isolati”. “Nelle province si registrano 15 casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore- conclude D’Amato-. Nella Asl di Latina sono quattro i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone si registra un caso. Nella Asl di Rieti si registrano sei casi e si tratta di tre casi con link ad un cluster noto e isolato e un caso di rientro dalla Romania. Nella Asl di Viterbo si registrano quattro casi e si tratta di contatti di casi gia’ noti e isolati”.

Il bollettino dell’istituto Spallanzani: “In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 110 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2”. L’ospedale romano precisa che “14 pazienti necessitano di terapia intensiva” e che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 713”. “Sulle terapie intensive osserviamo un trend in lieve crescita, che era prevedibile perché siamo nella coda del rientro delle vacanze e dei viaggi. Nulla di drammatico e non dobbiamo spaventarci. I pazienti ricoverati sono aumentati rispetto a due mesi ma non siamo affatto alla saturazione”. Lo ha evidenziato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘Radio Anch’io’ su RaiRadio1. Sulle cause il direttore Vaia sottolinea due fattori: “L’aumento dell’età media, schizzata sopra i 50 anni precisamente 54 da noi, e anche il fatto che siamo in una fase in cui i cambiamenti climatici tradizionalmente portano alcune malattie stagionali”