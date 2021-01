Dopo i 10.800 casi e 348 morti di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile:15.378 casi e 649 decessi. Sono stati effettuati 135.106 tamponi. Scendono di 20 i pazienti in terapia intensiva mentre i ricoveri sono in crescita di 78. Il tasso di positività è in diminuzione rispetto a ieri del 2,5%, al 11,4%

Coronavirus Italia: il bollettino e i dati di oggi 5 gennaio della Protezione Civile

La suddivisione dei nuovi casi positivi nelle regioni: in Veneto 3.151 nuovi positivi e 175 decessi; in Molise 14 contagi e 5 decessi. In Alto Adige sono 555 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi avvenuti ieri sono stati 2 per un totale di 758. Torna ad aumentare la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 203, mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 27 (nei giorni scorsi erano scesi anche a 22). I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 150. In crescita anche le persone in isolamento domiciliare, oggi sono 8.358, oltre 2.000 di piu’ rispetto al dato del 23 dicembre. In Basilicata 60 nuovi casi da Covid a fronte di 928 tamponi processati. Nella stessa giornata sono guarite 35 persone e si è registrato un decesso. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.967 di cui 5.870 in isolamento domiciliare. Sono 4.627 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 261 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 97, di cui 4 in Terapia intensiva. Nelle Marche 458 i positivi a riscontrati nell’ultima giornata nel percorso nuove diagnosi: 127 in provincia di Pesaro Urbino, 106 nell’Anconetano, 92 in provincia di Macerata, 64 in provincia di Ascoli Piceno, 52 in quella di Fermo, e 17 fuori regione. In Toscana 337 nuovi casi. Si registrano altri 18 decessi – 8 uomini e 10 donne con un’età media di 82,8 anni – che portano a 3.762 il totale dei pazienti Covid morti da quanto è iniziata l’epidemia. Le persone ricoverate sono complessivamente 999, 19 in meno rispetto a ieri (meno 1,9%), 139 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). In Puglia 1081 nuovi casi di contagio la gran parte dei quali accertati in provincia di Bari dove si contano 386 nuovi positivi in piu’ rispetto a ieri. Seguono l’area di Taranto con 211 nuovi contagiati, la Bat con 172, Lecce con 111, Foggia con 109 e Brindisi con 88. Nove casi riguardano residenti fuori regione. Dal totale pero’ vanno tolti cinque positivi riclassificati e attribuiti. Gli attualmente positivi sono 53580 di cui 1553 ospedalizzati. I guariti sono 39235. In Abruzzo ci sono stati 213 nuovi casi (di eta’ compresa tra 9 mesi e 97 anni). I positivi con eta’ inferiore ai 19 anni sono 26, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1252 (di eta’ compresa tra 73 e 100 anni, 7 in provincia dell’Aquila e 5 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. 471 pazienti (+ 5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 39 (invariato rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.584 (-116 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.