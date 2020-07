I dati del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus in Italia oggi nel bollettino del 21 luglio: 129 nuovi positivi (in calo rispetto ai 190 di ieri) e 15 morti. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110. I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181).

I dati del bollettino sul Coronavirus in Italia oggi

Per quanto riguarda il dettaglio delle altre regioni, ci sono due nuovi positivi accertati nelle Marche, ed entrambi in provincia di Ancona su 1.112 tamponi processati, 650 nel percorso nuove diagnosi e 462 in quello dei guariti. Il totale dei casi positivi accertati sono diventati a 6.801, il 7,25% rispetto agli 93.777 tamponi processati. Altri 22 casi positivi al Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo l’ultimo bollettino regionale. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale così a 19.671, gli attuali positivi sono 624 (+15). Nella giornata sono stati registrati inoltre 3 decessi, che portano il totale a 2.053, dei quali 1.441 negli ospedali. La situazione dei reparti non critici è comunque in miglioramento, con ricoverati in calo rispetto a ieri, 119 (-13) di cui 35 positivi, mentre è stabile nelle terapie intensive con 7 ricoverati e 2 positivi. Un lucano rientrato in Basilicata dall’Emilia Romagna, dove risiede e ha fatto il tampone per l’infezione da Coronavirus, è stato trovato positivo ed è ora in isolamento domiciliare in provincia di Potenza. Il suo caso viene conteggiato in Emilia Romagna. Ieri in Basilicata sono stati effettuati 257 test di cui 253 sono risultati negativi mentre altri quattro di controllo per verifica di guarigione sono risultati ancora positivi. In Toscana ci sono nove nuovi casi di Coronavirus, un decesso e sei guarigioni. Dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.384 i contagiati, a 8.927 i guariti e a 1.131 i deceduti. I ricoverati in area Covid tornano a crescere: sono 12 complessivamente i pazienti in ospedale (+2 rispetto a ieri). In particolare un persona risulta in cura in terapia intensiva. In Campania ci sono invece sei nuovi positivi e un morto.

Nessun nuovo contagio e nessun decesso da Coronavirus in Puglia, nelle ultime ore. Lunedì sono stati effettuati 2508 test per l’infezione. Due nuovi contagi sono stati registrati in Abruzzo, uno in provincia de L’Aquila e uno un provincia di Chieti, e due decessi che portano il totale a 470. Da inizio emergenza sono stati registrati 3.344 casi, con i positivi attuali che, calcolato sottraendo decessi, guarigioni e dimissioni, sono 116: 5 in meno rispetto a ieri. Un paziente in meno ricoverato in ospedale, per un totale di 12, e un aumento di 5 unità per quanto riguarda le guarigioni/dimissioni che portano il totale a 2.758. Otto nuovi guariti, altrettanti contagi e 3 decessi sono contati infine nel bollettino quotidiano sul Coronavirus emesso dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, lo stesso numero di ieri, negli altri reparti 144 (-6). Le persone in isolamento domiciliare sono 663, i pazienti in via di guarigione 718. I tamponi diagnostici finora processati sono 472.296, di cui 258.866 risultati negativi.