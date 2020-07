Il Capitano dice che i soldi del Recovery Fund non vanno bene perché devono essere restituiti in 36 anni. In effetti c’è chi ha spuntato condizioni migliori. Per esempio la Lega con i famosi 49 milioni

Durante la conferenza stampa organizzata insieme al responsabile economico della Lega Alberto Bagnai, Matteo Salvini è stato chiarissimo nello spiegare cosa c’è che non va nell’accordo per il Recovery Fund: “I soldi arriveranno fra un anno se l’Italia farà le riforme nel campo delle pensioni, del lavoro, della giustizia e dell’istruzione decise dall’Europa: legge Fornero e Patrimoniale sui risparmi. Noi come Lega vigileremo perché così non sia. Si tratta di un prestito che va restituito con i versamenti annui: diamo 15, abbiamo indietro 10 e i soldi a fondo perduto dovranno essere restituiti fino al 2056”.

Salvini e quella strana usanza di restituire i soldi prestati (senza comode rate in 76 anni)

C’è chi dice che in realtà i trasferimenti sono netti:

L’Italia migliora rispetto alla proposta iniziale della Commissione.

81 mld di sussidi (invariati), ma il contributo al bilancio scende a 40,6 mld (= 13%*312) perché il totale dei grants è sceso da 500 a 312. Quindi trasferimento netto= 40 mld (era 20). #NextGenerationEU — Giampaolo Galli (@GiampaoloGalli) July 21, 2020

Ma lasciamo stare queste sottigliezze e diciamolo francamente che il Capitano ha ragione: si potevano spuntare condizioni migliori. Come quelle che ha spuntato la Lega, condannata a restituire i 49 milioni di euro di contributi pubblici in quanto provento di una truffa ai danni del Parlamento. Nel febbraio 2019 il Fatto pubblicava un articolo che riepilogava termini e condizioni di quell’accordo:

Il punto di partenza erano i 48,8 milioni che i pm intendevano sequestrare al partito in quanto presunto provento di una truffa ai danni del Parlamento. Ogni bimestre, si disse, verranno prelevati 100 mila euro da uno specifico conto fino all’estinzione del debito. In concreto fanno 600 mila euro ogni dodici mesi per 76 anni. La Lega dovrebbe estinguere il debito entro il 2094 (ammesso che sopravviva tanto a lungo). I vertici del Carroccio assicurano che la procedura è stata avviata. Ambienti della Procura confermano: “Sì, dopo l’accordo sono cominciati i pagamenti ”. Da dove vengono prelevati i denari? Spiega Centemero: “Finora la quasi totalità delle somme arriva dai contributi volontariamente offerti da deputati e senatori. Tutti i nostri rappresentanti riservano una parte dei loro redditi al partito”. Come una volta i comunisti? “Siamo un partito monolitico, solido”. Ma quanto versa ogni parlamentare? “La scelta è libera, sta alla coscienza del singolo”.

Insomma, mentre all’Italia, secondo quello che dice Salvini, per restituire i soldi del Recovery Fund ci vorranno 36 anni, la Lega impiegherà ben 76 anni a restituire i 49 milioni che secondo il tribunale deve restituire. Non c’è che dire, nell’occasione la Lega ha trattato meglio di Conte. Forse è meglio mandarci loro la prossima volta a Bruxelles.

Leggi anche: Recovery Fund: Salvini e Bagnai spiegano la (loro) verità sugli aiuti europei