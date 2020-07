La situazione del coronavirus oggi in Italia secondo i numeri della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ieri 386 nuovi positivi, oggi sono 379. I morti sono 9. Nel complesso i ricoverati con sintomi scendono di 32 unità, quelli in terapia intensiva di 6 mentre sono 230 in più quelli in isolamento domiciliare e gli attualmente positivi sono 12422. I dimessi o guariti totali sono 178 mentre oggi sono stati effettuati oltre 68mila tamponi. L’unica regione a zero casi è la Valle d’Aosta.

Coronavirus in Italia oggi: i dati del bollettino della Protezione Civile

Per quanto riguarda la ripartizione regionale, oggi è Zaia in persona ad annunciare i dati per il Veneto: sono 117 in più nelle ultime 24 ore i casi di positività, riconducibili al focolaio che si è aperto al Centro di accoglienza di Casier nel Trevigiano. Le persone in isolamento sono 3.740, 136 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 117 (31 positivi, i restanti negativi), in terapia intensiva restano 6 persone e i morti sono cresciuti di una unità rispetto a ieri (il totale è di 2.074). I dimessi, infine, sono 6 in più. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi. 13 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; un paziente si trova in terapia intensiva, mentre sul totale di 111 positivi complessivi gli altri 97 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle Marche i contagi continuano a crescere con una nuova impennata di casi positivi: sono 21 quelli rilevati nelle ultime 24 ore. 15 sono in provincia di Pesaro Urbino, di cui 5 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, più un tampone su sintomatico, 3 tamponi per accesso a strutture o prestazioni sanitarie, un rientro dall’estero e 5 nei controlli di routine su operatori sanitari. Sei casi positivi sono in provincia di Ancona, tutti contatti stretti di caso accertato, e già in isolamento: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.012 tamponi, di cui 504 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Tre positivi al Covid-19 su 382 tamponi effettuati in Basilicata. Si tratta di cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate a Potenza (2) e in provincia di Matera (1). Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano 2 e si trovano in isolamento domiciliare.

In Puglia su 1.862 tamponi oggi sono stati registrati 2 contagi: un caso in provincia Bari ed uno in provincia di Foggia. Viene registrato un decesso nella provincia di Bari. In Sardegna oggi 10 nuovi positivi: salgono così a 1.404 i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono riconducibili a migranti arrivati nell’Isola nei giorni scorsi. Resta invariato il numero delle vittime, 134. In totale sono stati eseguiti 106.345 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono tre, nessuno in terapia intensiva, mentre 30 sono le persone in isolamento domiciliare. Per la Campania i dati sono stati illustrati dal governatore Vincenzo De Luca: “Oggi siamo a 9 contagi, abbiamo una situazione che non è assolutamente drammatica ma che richiede comportamenti responsabili. Su questi 9 contagi – ha spiegato De Luca – non abbiamo in pratica nessun nuovo contagio, forse uno. Il resto è il risultato del contact tracing, cioè il tracciamento dei contatti. Quindi a partire da chi era positivo abbiamo ricostruito la catena dei contatti e li abbiamo individuati. L’indicazione che abbiamo dato alle nostre strutture è quella di individuare fino all’ultimo contagio, non nascondere il problema, perchè se lo nascondiamo tra un mese sarà drammatico. Noi dobbiamo individuare oggi tutti i contatti, a costo di far emergere qualche positivo in più, ma dobbiamo stare tranquilli”. In Toscana oggi 14 nuovi casi e zero decessi: le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 17 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 8.962 (16 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 137 persone ”clinicamente guarite” (più 6 rispetto a ieri, più 4,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.825 (più 10 rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Nel Lazio oggi secondo i dati del bollettino della Regione: i nuovi positivi sono 18, esattamente come ieri. Tra i nuovi casi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e uno da Polonia. Sono tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. Infine sono ancora 12 i casi positivi in Valle d’Aosta, che oggi, come detto, è a zero casi. Uno è ricoverato all’ospedale Parini di Aosta mentre gli altri 11 sono in isolamento domiciliare (si tratta del focolaio scoperto in un alpeggio nel comune di Nus e di altri casi emersi tramite l’attività di screening.

