Il bollettino della Regione sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Lombardia oggi 31 luglio: oggi 77 nuovi positivi ieri i nuovi casi erano 88. Ci sono 4 decessi

Il bollettino del Coronavirus oggi 31 luglio in Lombardia

Secondo il bollettino della Regione Lombardia i tamponi effettuati sono stati nelle ultime 24 ore 8.348, per un totale complessivo: 1.300.088. Tra i nuovi casi positivi 25 sono ‘debolmente positivi’ e 24 a seguito di test sierologici. I guariti/dimessi sono 97 per un totale complessivo di 73.402, di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi; 7 pazienti in terapia intensiva, 6 di meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 148 (-3). Il totale complessivo dei decessi dall’inizio dell’epidemia è 16.806.

Tra le province impennata di casi a Milano con 33 nuovi positivi, di cui 20 a Milano città. A Bergamo 17 casi, a Brescia 6 e a Mantova 5. Varese registra 5 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Cremona e Monza e Brianza 2, Pavia 3, Lodi e Como 1. Sondrio e Lecco sono a zero casi.