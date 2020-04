«L’ospedale alla Fiera di Milano è un bluff per quattro gatti»

Marco Palombi sul Fatto Quotidiano oggi torna sull’ospedale Fiera di Milano raccontando che sono 12 ad usarlo attualmente ma mancano medici e infermieri, tanto che c’è chi viene mandato a lavorare dal Politecnico di Milano:

Ad oggi, come detto, sono una dozzina i pazienti assistiti in Fiera da una cinquantina di persone che turnano su 24 ore: impossibile far crescere i ricoverati senza aumentare decisamente il personale, che però scarseggia in tutta Italia e in particolare al Nord. Le mille figure professionali necessarie (tra cui 200 medici e 500 infermieri) secondo la Regione sono ad oggi solo un desiderio: per coprire i turni, dicono fonti interne, ad oggi qualche infermiere viene addirittura spostato dal Policlinico in una sorta di gioco a somma zero. Se l’andazzo fosse questo, Fiera aggiungerebbe pochissimi letti alle terapie intensive lombarde e il resto sarebbe solo una partita di giro tra posti già esistenti.

I letti? Dovevano essere 600, ora l’obiettivo è 205, anche se ormai è chiaro a tutti – anche in Fiera – che a quella cifra non ci si arriverà: al momento sono stati completati 53 posti letto; un secondo lotto da 104 posti è in via di costruzione è sarà pronto se va bene tra una o due settimane; gli ultimi 48 posti letto nel Padiglione 2 – dicono fonti qualificate – semplicemente non verranno mai costruiti. Insomma, 157 posti a fine aprile perla maggior parte dei quali manca personale.