Così l’Europa potrebbe mettere in quarantena l’Italia

La Stampa racconta oggi in un retroscena che Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute, sta seguendo con particolare attenzione la situazione in Italia. Nel giro di 48 ore il nostro Paese ha scalato la classifica europea dei contagi per Coronavirus, superando di gran lunga Regno Unito (9 casi), Francia (12) e Germania (16). Le vittime in Italia sono anche le prime vittime europee, visto che finora l’unico decesso – registrato in Francia – era stato quello di un turista cinese 80enne. Per questo c’è il rischio concreto che l’Europa metta in quarantena l’Italia:

Al momento nessuno parla esplicitamente dello stop alla libera circolazione di Schengen, che l’Ue vorrebbe evitare a tutti i costi. Dieci giorni fa, al termine della riunione straordinaria del Consiglio Ue Salute, i 27 ministri avevano scritto nero su bianco di essere «pronti ad adottare misure sui viaggi», ma a una condizione: «Salvaguardando la libertà di movimento all’interno dell’Ue». Nel frattempo, però, le cose sono cambiate notevolmente: all’epoca gli Stati stavano cercando misure per proteggersi dalla “minaccia” esterna e quindi ci si concentrava principalmente sui viaggi extra-Ue. Ora che c’è un focolaio domestico dalle dimensioni potenzialmente significative, il problema per l’Europa è anche di natura interna.

Da due giorni la questione è tornata al centro del dibattito in Italia, sollevata da alcuni esponenti dell’opposizione. «Al momento non possiamo escludere che qualche Paese, magari tra quelli che confinano con l’Italia, avanzi una simile richiesta – spiega una fonte Ue -, ma attenzione: più che per proteggere l’Italia, si tratterebbe di una mossa per isolarla». Per ora, comunque, ogni discorso di questo tipo viene considerato prematuro. Tutto dipenderà dall’evolversi della situazione. Certo a Bruxelles c’è una notevole preoccupazione per le eventuali ricadute economiche: l’Italia resta fanalino di coda nella classifica della crescita e un eventuale stop delle attività produttive nelle aree più dinamiche del Paese finirebbe per avere un impatto estremamente negativo pure sul Pil.

