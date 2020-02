Una persona è risultata positiva al coronavirus nella Bergamasca ed è stato immediatamente convocato in Prefettura a Bergamo un vertice d’urgenza. Fino a sabato sera nessun caso era accertato, con quattro casi sospetti esaminati dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: due sono risultati negativi già sabato, per gli altri due si attende il risultato e non si sa se il caso accertato ora possa riguardare uno di questi due in fase di attesa.

Il coronavirus nella Bergamasca e Milano come Wuhan

Intanto il governatore della Lombardia Attilio Fontana da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più ha detto che l’ipotesi di vedere Milano come Wuhan è possibile: “Se la situazione dovesse degenerare si può pensare a iniziative di questo genere, se ciò dovesse avvenire ne dovremmo prendere atto, adesso le condizioni non ci sono”. Se dovesse scattare la necessità di una fase due su Milano, Fontana sarebbe pronto a “iniziative ancora più drastiche e vigorose”. Giusto pochi minuti prima sempre Fontana aveva detto: “Non pensiamo di isolare Milano. Sarebbe impensabile”. Le scuole in Lombardia resteranno chiuse così come le Università: la stessa cosa in Veneto e Piemonte.

Il Comune di Milano intanto da quello che si apprende al momento non ha adottato nessun provvedimento perché è in attesa dell’ordinanza regionale. Non è prevista al momento la chiusura degli uffici pubblici, ma un nuovo punto sarà fatto una volta emanata l’ordinanza da parte della Regione Lombardia. Al tavolo, coordinato dalla vice sindaco Anna Scavuzzo, hanno preso parte gli assessori e i direttori centrali, oltre al direttore generale del Comune, il comandante della Polizia Locale di Milano e il direttore della Protezione civile.