Scuole di ogni ordine e grado chiuse per una settimana in Piemonte, Lombardia e Veneto per l’emergenza Coronavirus. In più Luca Zaia, che aveva atteso fino a stamattina, dopo il rinvio delle gare di calcio dà lo stop anche al Carneveale di Venezia. Anche le lezioni all’università vengono sospese.

Le scuole chiuse per il coronavirus

Anche le funzioni religiose in tutta la Lombardia sono state sospese e gli oratori sono stati chiusi. Così le diocesi hanno recepito l’ordinanza della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus. In Piemonte lo stop è stato deciso al tavolo di sicurezza in corso in queste ore nella sede della Protezione civile di Torino. Al vertice hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda le le scuole del Friuli Venezia Giulia “stiamo pensando di predisporre una circolare con cui raccomanderemo ai ragazzi di ritorno da viaggi all’estero o che sono di rientro da zone in Italia affette dal coronavirus di non andare a scuola a titolo precauzionale e di stare 14 giorni a casa”, anticipa invece il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine della riunione del comitato di emergenza coronavirus in corso nella sede della Protezione civile regionale del Fvg di Palmanova alla presenza, fra gli altri, dei direttori centrali di Regione e dei rappresentanti di Rfi, Fvg Strade, Autovie Venete, Consorzi idrici, Ufficio scolastico e trasporti pubblici.

Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi del Lazio, fa sapere: “Stiamo aspettando ulteriori precisazioni per capire se nelle uscite da sospendere sono comprese anche quelle come la cosiddetta alternanza scuola-lavoro o le didattiche come la semplice visita al Colosseo. Da quello che capiamo, sicuramente è così”. “Ci è stata preannunciata entro oggi una precisazione in merito – aggiunge Rusconi – speriamo arrivi in tempo visto che domani riaprono le scuole. Alcuni presidi si chiedono che senso abbia se non ci sono focolai in loco ma un buon dirigente scolastico non se lo chiede perché una disposizione, se c’è, va rispettata. Nel mio liceo c’era la settimana bianca che era anche viaggio di istruzione e naturalmente è stata sospesa”.

Le scuole nel Lazio, in Friuli Venezia-Giulia e in Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna sta “valutando la chiusura di ogni scuola di ordine e grado, asili nido, impianti sportivi pubblici e privati e dei musei” per la situazione sanitaria legata al coronavirus. Una decisione, spiega invece il presidente Stefano Bonaccini, che “stiamo esaminando e definendo in tutti i suoi aspetti, anche alla luce dei provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri ieri sera”.

Tra i provvedimenti previsti in Lombardia sono contemplati: la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.