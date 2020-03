Coronavirus: 50 miliardi di flessibilità

Il Coronavirus porta 50 miliardi di flessibilità. Il decreto emergenza con gli sviluppi delle ultime ore si appresta ad assorbire una quota più consistente del previsto dei 25 miliardi di spazi fiscali appena concordati con la Commissione Europea. Ma, spiega oggi Il Sole 24 Ore, la partita vera per la gestione dei conti italiani alle prese con il Coronavirus è quella che si apre con l’Eurogruppo di domani, in contemporanea con il G7 straordinario, e l’Ecofin di martedì, in cui i ministri delle Finanze dell’Unione dovranno avviare quella “strategia coordinata” per affrontare l’emergenza chiesta a gran voce da Roma e poi da Parigi e da altre Capitali europee.

In una discussione che per il momento archivia la miniriforma del Mes, ovviamente travolta da un’emergenza diventata in fretta europea e mondiale e non certo da qualche polemica politica solo italiana. La strategia, va detto subito, per l’Italia non potrà limitarsi alle dosi massicce di “flessibilità” che sono ormai scontate dopo che sul tavolo è finita la “clausola di fuga” che sospende il Patto di stabilità per i colpi della crisi. A dirlo sono i numeri che cominciano ad affacciarsi sull’orizzonte della finanza pubblica. Numeri inevitabilmente imprecisi, e soggetti ad aggiornamenti continui con il passare dei giorni, ma chiarissimi.

La Commissione ha appena rivisto le stime di crescita per la Ue, che per ora prospettano un 2020 con l’economia in arretramento dell’1 per cento. Per l’Italia paralizzata ormai da giorni dall’emergenza sanitaria le prime cifre ufficiali arriveranno nelle prossime settimane, con i lavori di preparazione del Def di aprile. Ma le stime degli analisti cominciano a concentrarsi su una forbice che va da -1 a -3% per la media 2020. E lo stesso ministro dell’Economia Gualtieri ha evocato nei giorni scorsi il rischio che nei prossimi mesi si possa assistere a una «rilevante contrazione del Pil».