Il CoronaCoin per speculare sul Coronavirus

C’è una criptovaluta che permette di speculare sul Coronavirus. Si chiama CoronaCoin ed è una moneta digitale lanciata da una piattaforma registrata nelle Isole britanniche dell’Oceano Indiano che consente di scommettere sulla diffusione dell’epidemia di coronavirus, sulla base di quante persone si ammalano o muoiono. Il meccanismo, illustrato oggi da La Stampa, funziona così:

Come funziona? Alla partenza, il numero di CoronaCoin in circolazione corrisponde alla popolazione mondiale, cioè un po’ più di 7,6 miliardi. Ma con l’aumentare del numero di infettati e di morti a causa del virus, il numero di token viene aggiornato ogni 48 ore, e per ogni infezione o morti, viene cancellato un token. Il fatto che il numero diminuisca costantemente nel tempo significa che quelli in circolazione aumentano progressivamente di valore. Non verranno mai creati nuovi CoronaCoin».