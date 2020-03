Coronavirus: come si vive in isolamento domiciliare

In Italia 798 persone sono sottoposte ad oggi all’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva perché positive al test del tampone per il Coronavirus o a rischio contagio. Il Corriere della Sera spiega oggi come funzionano i controlli a casa con le risposte di Paolo Bonanni, professore ordinario di Igiene all’Università degli Studi di Firenze; membro della Società italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica.

Che cosa significa?

La misura dell’isolamento domiciliare fiduciario viene decisa per soggetti che hanno contratto l’infezione ma non hanno sintomi o hanno sintomatologia lieve, per chi ha avuto contatti con persone infette o si è recato in zone «focolaio». Sono tutti casi in cui non è indispensabile il ricovero.

Come avviene l’isolamento in ospedale?

Si utilizzano strategie particolari per garantire la sicurezza, come l’isolamento in stanza «a pressione negativa»che fa sì che se vengono aperte porte o finestre l’aria venga risucchiata all’interno e non ci sia quindi diffusione di microrganismi. L’isolamento è necessario in caso di patologie sottoposte a sorveglianza internazionale come colera, Ebola, febbre emorragica, o patologie a diffusione aerea di particolare contagiosità.