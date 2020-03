In Germania attraverso il governo federale le imprese medio grandi ricevono sostegno finanziario,tra l’altro, attraverso il Fondo di stabilizzazione economica (Wsf),che ha due strumenti: garanzie per le quali le aziende non pagano nulla e non devono rimborsare nulla, e partecipazioni azionarie.

Corona Soforthilfe: come funziona il sussidio d’emergenza per il Coronavirus in Germania

Il governo tedesco ha così deciso di aiutare i “piccoli”, ovvero i lavoratori autonomi e le imprese fino a 10 dipendenti che rischiano di restare a corto di liquidità a causa della chiusura forzata dell’economia. I primi sussidi, stanziati dai fondi regionali dei Länder, talvolta in combinazione con i fondi del governo federale, sono già entrati nelle tasche dei lavoratori autonomi con un ammontare diversificato a seconda del Land. Spiega oggi il Corriere della Sera che si va dai 2.500 euro di Amburgo ai 5.000 euro della Baviera e di Berlino. La città-Stato di Brema offre 5 mila euro con la procedura semplificata, ma arriva a erogare fino a 20mila euro dopo un esame più approfondito. In Saarland si va da 3mila a 10 mila euro. Il Baden-Württemberg, il Brandeburgo e il Land del Nordreno-Vestfalia offrono fino a 9 mila euro, mentre in Assia l’assegno per i piccoli sale fino a 10mila euro. La Sassonia Anhalt ha previsto inoltre un sussidio per artisti e scrittori indipendenti: 400 euro, al massimo per due volte a persona.

Ma un «aiuto subito», traduzione letterale di «Soforthilfe», è soltanto uno dei sostegni all’economia stanziati dalla Germania. Per evitare un’enorme ondata di fallimenti, in quella che si preannuncia come la peggiore recessione dal Dopoguerra, il governo federale e quello statale hanno messo insieme misure di salvataggio senza precedenti per quasi mille miliardi. Gli aiuti si articolano a livello federale, regionale (Land) e attraverso il Kreditanstalt fürWiederaubau (o KfW), la banca pubblica che ha già distribuito credito d’emergenza per 8,2 miliardi.

Intanto nel paese sono quasi 64 mila i casi di contagio da Coronavirus. E’ quanto emerge dall’ultimo conteggio effettuato dalla Zeit online, che aggiorna i dati incrociandoli con quelli forniti dal Robert Koch Institut, quelli della Johns Hopkins University e quelli che arrivano via via dalle strutture sanitarie dei vari Laender. Nella fattispecie, si parla di 63.929 casi di infezione confermati: in pratica, calcola la Zeit, il numero si è raddoppiato in 7 giorni. Il bilancio delle vittime è di 563. Tra i Laender più colpiti, da notare che la Baviera ha superato il Nord-Reno Vestfalia come numero di infezioni (rispettivamente 14.861 casi e 14.516 casi). Complessivamente, si tratta di un conteggio più alto di quello ‘ufficiale’ fornito dal Robert Koch Institut (Rki), il maggiore centro epidemiologico del Paese, secondo cui sono 57.298 i casi di contagio. Si tratta comunque di un aumento di 4.751 casi rispetto a ieri. Il numero dei decessi, secondo l’Rki, è cresciuto di 66 unità a 455. Il Koch Institut registra solo i dati inviati in via ufficiale dalle autorità sanitarie dei Laender.