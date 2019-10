Il Copasir salva Salvini sul Russiagate

L’elezione del leghista Raffaele Volpi al Copasir produce il primo risultato tangibile per il Carroccio: non si parlerà di Moscopoli e della storia della tangente trattata da uomini vicini alla Lega nell’incontro all’hotel Metropol di Mosca. Racconta Giovanna Vitale su Repubblica:

Ieri, nella riunione convocata per stabilire il calendario dei lavori, il caso Moscopoli — ovvero, la tangente da 65 milioni trattata da uomini vicini al leader del Carroccio per finanziare la campagna elettorale delle Europee — è stato accantonato perché «c’è un’indagine della magistratura in corso» ha fatto muro Volpi. Respingendo la richiesta avanzata da Pd e M5S con l’obbiettivo di ascoltare la versione di Salvini, sollecitata per mesi dal Parlamento, cui lui si è sempre sottratto. Tant’è che il 24 luglio, nel tentativo di placare la bufera, fu il premier Giuseppe Conte a presentarsi in sua vece al Senato, pur senza risparmiare critiche e accuse di reticenza al ministro dell’Interno di allora.