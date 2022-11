Meloni incontra al-Sisi, ma su Regeni e Zaki solo mezze parole

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la COP27, che è iniziata ieri. Meloni è stata accolta dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal segretario generale dell’ONU Antonio Guterres.

Meloni è la prima presidente del consiglio a recarsi in Egitto dopo l’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, morto a Il Cairo nel 2016, per questo c’era molta attesa e aspettative riguardanti l’incontro bilaterale tra Meloni e il presidente egiziano al-Sisi. I rapporti tra l’Italia e l’Egitto nel corso degli ultimi anni si sono deteriorati proprio a causa della scarsa collaborazione dimostrata dal governo egiziano nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni ma anche per quanto riguarda il caso Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato e detenuto in Egitto fino a dicembre 2021. In una nota abbastanza vaga diffusa da Palazzo Chigi si legge che questo incontro ha dato occasione a Meloni di parlare dei casi Regeni e Zaki ma non sono state diffuse informazioni rilevanti riguardanti le indagini e i processi spesso ostacolati dal governo egiziano.

L’incontro bilaterale tra Meloni e il presidente egiziano al-Sisi

Durante l’incontro bilaterale che si è tenuto oggi tra Meloni e al-Sisi, durato circa un’ora, si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. «L’incontro ha dato occasione al presidente Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell’Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki», si legge in una nota di Palazzo Chigi. Al-Sisi ha espresso il suo desiderio che la visita di Meloni in Egitto dia un «nuovo impulso» alle relazioni tra Roma e Il Cairo, che «si basano su profondi legami storici con dimensioni politiche, economiche, di sicurezza e culturali», ha detto il portavoce della presidenza egiziana, l’ambasciatore Bassam Radi. Radi ha detto anche che «Meloni ha affermato la volontà dell’Italia di rafforzare la cooperazione bilaterale con l’Egitto, in un modo che apra orizzonti costruttivi e realizzi gli interessi comuni dei due Paesi e popoli amici». Il presidente egiziano ha poi dichiarato «il suo apprezzamento per l’estensione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi» e «ha accolto con favore la visita del presidente del Consiglio italiano e la sua partecipazione ai lavori del vertice sul clima, rinnovando le sue congratulazioni per la recente assunzione dell’incarico», ha continuato Radi.

Meloni ha incontrato anche il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak e il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed.