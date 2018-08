I conti delle banche e il trimestre a rischio spread

Le banche italiane vedono crescere gli utili ma il trimestre è in frenata. Senza gli NPL e dopo aver mitigato l’effetto economico delle cessioni dei crediti deteriorati nel primo semestre hanno portato a casa utili netti per 5,65 miliardi, in crescita tumultuosa rispetto a un anno fa, dove la perdita del Monte dei Paschi di Siena aveva portato i conti in giù. Ma, spiega oggi Repubblica, il miglioramento c’è, praticamente per tutti gli istituti. E qualche volta in misura rilevante. Tuttavia, la fotografia statica del 2018 nasconde un’insidia: nella seconda parte del periodo gennaio-giugno, siamo già in frenata e gli utili si riducono di un quarto, rispetto ai tre mesi precedenti.

Un andamento ben evidenziato da una corposa ricerca del sindacato di categoria UilL’ammontare complessivo di crediti deteriorati netti, che rimane imponente anche se c’è stato un deciso calo – perla precisione 20 miliardi – rispetto al dato del primo semestre 2018 ca: «Se consideriamo che sono in contrazione anche le commissioni e il totale dei ricavi – spiega Roberto Telatin, curatore della ricerca – forse i conti economici delle banche iniziano a segnalare che qualcosa comincia a deteriorarsi nell’economia nazionale».