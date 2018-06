Giuseppe Conte bullizza gente

In questo video tratto dalla conferenza stampa conclusiva dopo il Consiglio Europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di una giornalista della BBC, che gli chiede se l’Italia è stata un po’ prepotente e se ha bullizzato i parner europei, replica: “Sì, un po’ sì”.

Durante la conferenza stampa Conte ha anche detto che l’Italia non riprenderà nessun migrante che dovesse essere stato registrato da noi e poi andato in Germania, aggiungendo di “non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania” in merito ai movimenti secondari. “A Merkel non ho promesso alcunché”, ha concluso. Conte ha anche smentito il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui i centri di accoglienza dei migranti si faranno solo nei Paesi di primo sbarco e non in Francia. Nell’accordo raggiunto “non si fa riferimento a un Paese di primo transito o di secondo transito”, ha precisato Conte, aggiungendo inoltre che nell’articolo 12 sulla riforma di Dublino “siamo tutti d’accordo”. E ancora: “Macron era stanco, lo smentisco. Abbiamo finito alle 5” di mattina.