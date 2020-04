La faccia di Conte quando il telefono squilla durante la conferenza stampa

In questo video hostato da @aliicapus su Twitter possiamo ammirare la clamorosa nonchalance con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa in cui annuncia la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, tira fuori il telefono che sta evidentemente squillando, toglie l’audio con una rapida mossa della mano destra e infine lo rimette in tasca con rapidità senza che nessuno si accorga di nulla.

Ora però rimane una curiosità. Siccome ieri tutta Italia era lì a guardare Giuseppe Conte, chi può aver avuto l’ideona di chiamarlo proprio in quel momento? O l’unico che non stava guardando la conferenza stampa o qualcuno che voleva fargli uno scherzo. Più probabile la seconda.