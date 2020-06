Conte si candida al Senato in Sardegna?

Giuseppe Conte avrebbe la tentazione di candidarsi per un posto da senatore in Sardegna, dove si svolgeranno le elezioni suppletive dopo la scomparsa di Vittoria Bogo Deledda, eletta con il MoVimento 5 Stelle. Lo scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Claudio Tito:

Nel centrosinistra e a Palazzo Chigi da qualche giorno hanno iniziato dunque a sfogliare la rosa dei candidati. Ed uno dei petali porta il nome di Giuseppe Conte. Il premier non ha ancora deciso se davvero mettersi in corsa per conquistare un seggio a Palazzo Madama. Ma è una tentazione. Che prende vigore alla luce delle difficoltà che di giorno in giorno crescono dentro la sua maggioranza. Al momento si tratta di una valutazione. Ma già questo è bastato ad agitare i giallorossi. «Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza politica», aveva detto il presidente del consiglio il 29 dicembre a Repubblica. La metamorfosi da “tecnico” a “politico”, quindi, aveva preso il via da almeno cinque mesi. L’elezione al Senato, seppure in una circoscrizione non centrale come Sassari, completerebbe la trasformazione.

In questo caso, però, l’eventuale scelta non sarebbe dettata solo dall’intenzione di non tornare in futuro a insegnare Diritto privato. Dopo lo shock del Coronavirus, il crollo economico provocato dal lockdown, le tensioni dentro la maggioranza sono tornate ad acuirsi. Il Movimento 5 Stelle non vede più in lui un innocuo esecutore del programma. I leader grillini, a cominciare da Luigi Di Maio, si sentono insidiati dal ruolo assunto dalla premiership. Il Pd, in primo luogo il segretario Nicola Zingaretti, fa ben poco per nascondere una certa delusione nei confronti di un esecutivo che – a suo giudizio – ha affrontato il Covid-19 con energia ma che poi appare sempre a un passo dallo sprofondare nella palude dell’immobilismo. Per non parlare di Matteo Renzi che da tempo sembra avere come unico obiettivo quello di disarcionare il premier.