Giuseppe Conte vuole cacciare Rocco Casalino? Ne parla oggi Repubblica in un articolo a firma di Maria Berlinguer, che prende spunto dalle minacce del portavoce del presidente del Consiglio al giornalista del Foglio Salvatore Merlo, al quale Casalino l’altroieri durante la festa dei 5 Stelle per i vitalizi ha chiesto provocatoriamente quando chiuderà il suo giornale:

E a quanto pare anche a palazzo Chigi Giuseppe Conte vive con insofferenza il suo ingombrante portavoce e le sue gaffe. È di queste ore il servizio fotografico del settimanale Chi che ritrae Casalino in relax a Ponza con il fidanzato cubano, Marco. Scatti per nulla compromettenti e tuttavia poco istituzionali per l’uomo che cura l’immagine di palazzo Chigi.

Del resto i rapporti tra l’avvocato Conte e l’esuberante Casalino non sarebbero idilliaci. La relazione è partita male. Da subito. A giugno, al suo primo G7 in Canada, Casalino ha portato via quasi di peso il neo premier per non permettergli di rispondere alle domande dei cronisti, facendogli fare una brutta figura planetaria.