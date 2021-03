Conte e il piano del M5S per votare con la PEC

Senza Rousseau come faranno gli iscritti a votare il piano di Conte per la rifondazione del Movimento 5 Stelle? Con la PEC?

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del divorzio imminente tra il Movimento 5 Stelle e Davide Casaleggio, e di conseguenza con la piattaforma Rousseau. Un progetto che sembrava ancora in fase embrionale ma, di fatto, già in progettazione. Si parlava di due-tre mesi per realizzare la nuova creatura che avrebbe preso il posto di Rousseau, con l’idea, di renderla un patrimonio del M5S durevole nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida del Movimento in futuro, da qui al 2050, per dirla alla Grillo. Ora invece pare che il piano sia cambiato. Il Fatto Quotidiano scrive che la nuova strategia, almeno per votare il piano di Conte, sarebbe quella di far votare gli iscritti a Rousseau tramite PEC:

Altrove, prima di definire il progetto di una nuova piattaforma (avviato ma ancora da limare) a oggi potrebbe significare anche cambiare proprio mezzo. Ossia ricorrere alla Pec, la posta elettronica certificata, come strumento per far affluire i voti degli eletti e dei “semplici” iscritti. Certo,c’è il nodo per nulla irrilevante che l’ele nco degli iscritti lo ha in pancia Rousseau, e non ha mai voluto condividerlo con il M5S. Ma si sta studiando come ovviare. Di certo se ne discute, ai piani alti del Movimento. Ma si ragiona anche di molto altro

L’idea dell’ex presidente del Consiglio è quella di partire già da aprile, dopo Pasqua. E discutendo anche della questione ormai annosa del terzo mandato, ma non solo. C’è anche il nodo degli espulsi, anche contiani, a cui si chiede di dare una possibilità al nuovo governo Draghi per essere riaccolti. Per Giuseppe Conte insomma le gatte da pelare prima di assumere la guida del Movimento 5 Stelle sono più di una. Riusciranno i pentastellati a far votare , o meglio ratificare il piano di rifondazione dell’ex premier e l’organo collegiale che dovrà affiancarlo?

