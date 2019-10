Consumi: perché le famiglie non spendono più

I consumi delle famiglie rimangono al palo nonostante l’aumento del reddito delle famiglie. Questo perché le famiglie hanno più soldi ma preferiscono il risparmio a causa dell’incertezza sul futuro. Il Messaggero spiega che i numeri dell’ISTAT sul secondo trimetre 2019 riflettono una situazione di generale stagnazione dei consumi dovuta alla situazione italiana e a quella internazionale:

Il secondo trimestre del 2019 sembrerebbe essere andato bene, secondo i dati Istat, per le famiglie e per l’economia in genere. O meglio: meno male delle aspettative. In effetti però – come fanno notare alcune associazioni dei consumatori – si tratta di “un’illusione ottica”. Quei pochi soldi che le persone si sono trovate di più intasca, non sono andati infatti ai consumi, che restano al palo (nel periodo c’è stato uno striminzito aumento dello 0,1%), non sono serviti ad alimentare il classico giro virtuoso che mette in moto il circuito economico (più consumi, più produzione, più occupati), ma sono rimasti tutti ben custoditi sotto il materasso, nelle casseforti personali,o semplicemente nei cassetti.