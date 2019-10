Alitalia costerà altri 350 milioni di soldi pubblici

Il conto di Alitalia prevede altri 350 milioni di soldi pubblici per far partire il piano di Delta. Il Messaggero spiega oggi che l’attuale piano potrebbe non bastare proprio alla luce dei numeri che offre:

Come dire che la frenata (Atlantia dovrebbe investire 365 milioni in un progetto a cui non crede) c’entra fino a un certo punto con il nodo concessione. Anche perché, sostengono sempre i consulenti, il rilancio del vettore tricolore non può non passare per una ulteriore iniezione di risorse pubbliche per perfezionare l’operazione. Nel dossier finito sul tavolo di Patuanelli c’è scritto nero su bianco che anche chiudendo entro i termini prestabiliti, ovvero il 15 ottobre, Alitalia avrà comunque bisogno di ricevere altre risorse per arrivare al closing e perfezionare la cessione. Si tratta, secondo le prime stime, di circa 350 milioni. Per continuare a volare e non portare i libri in tribunale.